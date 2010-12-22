LiveJournal запретил вести блоги детям

Администрация LiveJournal внесла в пользовательское соглашение изменения, согласно которым блоги не разрешается заводить детям, не достигшим 13-летнего возраста, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу компании SUP.

Дневники, в отношении которых у администрации ЖЖ возникнет подозрение в несоответствии возрастному цензу, будут блокироваться без предупреждения. Пользователь сможет снова активизировать свой аккаунт, только доказав, что ему больше 13 лет. Возрастное ограничение распространяется и на все уже существующие дневники.

"Мы заметили, что практически никто из родителей не дает разрешения своим детям на пользование сервисом, и поскольку LiveJournal не предназначался для использования детьми, ввели подобную меру", - пояснила руководитель LiveJournal Russia Светлана Иванникова.

Ранее дети до 13 лет могли пользоваться LiveJournal с разрешения родителей или опекунов. При этом аккаунт помечался как "детский" - соответственно, с него нельзя было просматривать материалы, отмеченные флагом "только для взрослых".

Руководство ЖЖ также подчеркивает, что изменения в пользовательское соглашение вносятся согласно американскому закону о защите прав детей - формально LiveJournal находится в юрисдикции США. Возрастные барьеры при использовании интернет-сервисов являются для США обычной практикой - другие популярные ресурсы (Facebook, YouTube, MySpace, Yahoo!) также подчиняются ограничениям, которые регламентированы американским законодательством.