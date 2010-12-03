Россиянин, обвиняемый в рассылке 30% мирового спама, предстанет перед судом

Россиянин Олег Николаенко, обвиняемый ФБР в создании сети Mega-D, ответственной за рассылку трети всего спама в интернете, в пятницу предстанет перед судом в американском штате Висконсин.

ФБР обвиняет Николаенко не только в нарушении законов, направленных на противодействие спам-рассылкам, но и в «пособничестве мошенничеству с использованием почты», так как с помощью Mega-D рассылалась реклама поддельных часов Rolex, предложений о покупке фиктивных справок и рецептов, нелегальных «растительных лекарственных средств» и наркотических препаратов.

Как сообщает Associated Press, Николаенко был арестован в ноябре в Лас-Вегасе.

Сеть Mega-D была обезврежена в конце прошлого года компанией FireEye, занимающейся обеспечением безопасности в сети.

Сам Николаенко, использовавши в сети псевдоним «Доцент», был пойман благодаря показаниям двух его экс-партнеров по бизнесу

Газета.ру