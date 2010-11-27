Спутник подключит к интернету отдаленные уголки Европы
00:19, 27 ноября 2010Наука и IT
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Доступ сверхбыстрый широкополосный
Запущен спутник, созданный для того, чтобы обеспечить сверхбыстрый широкополосный доступ в интернет потребителям из отдаленных районов Европы, сообщает Би-би-си.
Спутник Hylas-1 британского производства был выведен на орбиту ракетой "Ариан-5", стартовавшей во Французской Гвиане.
Услугами спутника смогут пользоваться до 300 тыс. частных потребителей и бизнесов одновременно.
В 2012 году планируется запустить второй спутник, что позволит системе обслуживать до миллиона пользователей.
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