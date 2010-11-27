Спутник подключит к интернету отдаленные уголки Европы

Запущен спутник, созданный для того, чтобы обеспечить сверхбыстрый широкополосный доступ в интернет потребителям из отдаленных районов Европы, сообщает Би-би-си.

Спутник Hylas-1 британского производства был выведен на орбиту ракетой "Ариан-5", стартовавшей во Французской Гвиане.

Услугами спутника смогут пользоваться до 300 тыс. частных потребителей и бизнесов одновременно.

В 2012 году планируется запустить второй спутник, что позволит системе обслуживать до миллиона пользователей.