К двум годам ограничения свободы приговорен хакер в Сумах

Вступил в силу приговор Заречного районного суда города Сумы по уголовному делу, возбужденному СБУ в отношении гражданина Украины, который несанкционированно вмешивался в работу одного из ведущих информационных порталов Сумской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Сумской области, в апреле 2010 года житель Сум незаконно проникнул на сервер информационного портала и получил полный доступ ко всем файлам, в том числе конфиденциальным. Он скопировал резервную копию на жесткий диск собственного компьютера.

Согласно приговору, злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и приговорен к двум годам ограничения свободы.