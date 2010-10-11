В Чите можно создать российско-китайский центр высоких технологий

Руководство выставочного центра "Забайкальский" в Чите намерено вложить в его реконструкцию 200 миллионов рублей, отстроив выставочный комплекс на 60 тысяч квадратных метров с российско-китайским центром высоких технологий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора края.

"Модернизация запланирована на 2011-2015 годы. Решением гордумы Читы уже определены границы расширения территории центра с тем, чтобы общая площадь со временем составила 60 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уже подготовлена вся документация, имеется архитектурно-планировочное обоснование. Идет поиск инвестора.

"Скорее всего, в роли инвестора выступит та или иная китайская компания, которая качественно и в срок сможет сдать весь комплекс, состоящий из павильона на 5 тысяч квадратных метров, подземной парковки, открытой экспозиционной площадки и бизнес-центра", - сказал представитель пресс-службы.