Шварценеггер поможет России с освоением высоких технологий

Губернатор Калифорнии Арнольд Шваценеггер объявил о своем намерении посетить Россию, чтобы установить связи с компаниями, пытающимися внедрить в российскую индустрию высокие технологии. По его словам, визит состоится после поездки в Китай, Японию и Южную Корею, намеченной на период с 9 по 15 сентября, сообщает Газета.ру со ссылкой на Los Angeles Times.

Как заявил Шварценеггер, необходимо использовать интеллектуальную мощь и технологии Калифорнии, чтобы сформировать деловые отношения с российскими высокотехнологичными компаниями.