Умер создатель языка Fortran

В США в возрасте 82 лет умер Джон Бэкус, создатель языка программирования Fortran, сообщает The New York Times. Бэкус был организатором и идейным вдохновителем группы программистов компании IBM, создавшей первый в истории компьютеров полноценный оптимизирующий компилятор исходного кода программы.

Джон Бэкус получил степень магистра математических наук Колумбийского университета в 1950 году. Сразу после этого он поступил на работу в компанию IBM, где занимался программированием для IBM 704, первого мейнфрейма, обрабатывающего операции с плавающей точкой на аппаратном уровне.

Fortran, или Formula Translator, был разработан в 1957 году и стал одним из первых языков программирования высокого уровня. Разработчики языка - группа Джона Бэкуса - поставили перед собой задачу создать компилируемый язык, операторы и функции которого максимально приближены к речевым конструкциям и алгебраическим выражениям.

Fortran создавался как удобный и не требующий досконального знания функций прерываний центрального процессора инструмент для проведения и анализа результатов научных экспериментов. Программы, написанные на Fortran, воспринимались компьютером как цельная функция, в отличие от программ, написанных на ассемблируемых языках низкого уровня, в которых каждый мнемонический оператор интерпретировался как отдельная инструкция. Можно сказать, что Fortran стал фундаментом для современных объектно-ориентированных языков программирования, а идеи, реализованные Бэкусом в 1957 году, используются и по сей день.