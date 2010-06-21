С Байконура стартовала ракета "Днепр" с немецким спутником

Ракета-носитель "Днепр" с германским спутником дистанционного зондирования Земли "ТанДЕМ-Х" стартовала сегодня с космодрома Байконур, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на официального представителя Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ.

Спутник - невоенного назначения, создан для составления высокоточной глобальной цифровой трехмерной модели поверхности Земли. По плану немецкой стороны, срок его активного существования на орбите составит пять лет.

Ракета "Днепр" (РС-20Б), произведення в 1983 году, находилась в эксплуатации до 2008 года, потом была выведена из боевого состава РВСН. Программа по использованию снятых с боевого дежурства ракет типа РС-20 осуществляется по инициативе президентов России и Украины с середины 1990-х. Совместным решением Роскосмоса и Национального космического агентства Украины в 1998 году для управления программой "Днепр" и координации ведущих ракетно-космических предприятий России и Украины была создана международная космическая компания "Космотрас".