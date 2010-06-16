Ракета «Днепр» успешно вывела на орбиту три спутника

Вчера, 15 июня, в 17.42 по киевскому времени в рамках программы "Днепр" с пускового центра "Ясный" (Оренбургская область, Российская Федерация) состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Днепр", которая успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту швейцарский, французский и украинский спутники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального космического агентства Украины.

В сообщении отмечается, что, в частности, на орбиту выведены следующие спутники: "Prisma" Шведской космической корпорации (SSC) - демонстрация технологий, связанных с наведением, навигацией, управлением и маневрированием в составе спутниковой группировки; "Picard" Французского космического агентства (CNES) - мониторинг характеристик Солнца с целью оценки влияния колебаний солнечной активности на климат Земли и расширения знаний о физике Солнца.

Кроме того, проведены первые летные испытания украинского блока перспективной авионики (БПА) для системы управления РН "Циклон-4" и перспективных ракет-носителей.

«Успешный пуск ракеты "Днепр" является ярким примером плодотворного сотрудничества Украины и Российской Федерации в космической сфере», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что данный пуск стал 15-м запуском в рамках программы "Днепр".

Справка УНИАН. Ракета-носитель "Днепр" разработана Государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" и изготовлена Государственным предприятием "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" (г.Днепропетровск) в кооперации с украинскими и российскими предприятиями.

Всего по программе "Днепр" запущено более 50 космических аппаратов, принадлежащих различным государственным и частным компаниям России, США, Англии, Франции, Германии, Италии, Японии, Египта, Саудовской Аравии и Малайзии.

Ракета-носитель "Днепр" создана на базе конверсионной межконтинентальной баллистической ракеты РС-20.

Тяжелые ракеты РС-20 - по натовской классификации SS-18 "Сатана" - самые мощные в мире межконтинентальные ракеты. Первый испытательный пуск состоялся в феврале 1973 года, ракета принята на вооружение 30 декабря 1975 года.