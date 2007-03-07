Honda представила в Женеве гибридный концепт-кар (фото)

На автосалоне в Женеве компания Honda представила гибридный концепт-кар Small Hybrid Sports Concept. Внешний вид автомобиля, разработанный в европейском дизайн-центре Honda, дает представление о том, как может выглядеть будущая гибридная модель японской компании. Как заявляют представители Honda, этот прототип является, в своем роде, ответом компании Toyota, чей концепт-кар FT-HS был недавно представлен на автошоу в Детройте.

Переднеприводный Small Hybrid Sports Concept построен на компактной платформе и приводится в движение гибридной силовой установкой Honda IMA, сочетающей в себе четырехцилиндровый бензиновый двигатель и электромотор, а также бесступенчатую трансмиссию. Разработчики концепт-кара утверждают, что сумели соединить экологичность гибрида с динамикой и управляемостью спортивного компакта, доказав, что можно получать удовольствие от активного вождения, не причиняя при этом существенный вред окружающей среде.

Автомобиль выглядит довольно агрессивно, а небольшой дорожный просвет, короткие свесы и большие 20-ти дюймовые колеса придают концепт-кару спортивности. Вместо зеркал заднего вида установлены видеокамеры. Крыша прототипа сделана из цельного куска стекла, а сзади во всю ширину кузова протянулся светодиодный фонарь, в центре которого - светящееся неоном место под номерной знак.

Лента.ру