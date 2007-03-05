Subaru представила новую Impreza WRC (фото)

Команда Subaru World Rally Team в пятницу представила новую, эволюционную версию своего раллийного автомобиля Impreza WRC. Гоночный дебют новинки пройдет с 9 по 11 марта в рамках Ралли Мексика. Причем пилотировать новинку будут оба пилота Subaru - Петтер Сольберг и Крис Аткинсон.

По словам главы инженерного подразделения Subaru WRT Стива Фаррела (Steve Farrell), новый автомобиль должен стать надежнее и быстрее своего предшественника - Impreza WRC20006, на котором заводские пилоты выступали в первых трех этапах сезона 2007 года. При этом новая Impreza не получила кардинальных изменений в своей внешности - автомобиль отличается лишь новым передним бампером с измененными воздухозаборниками для лучшего охлаждения подкапотного пространства, а также новым капотом с дополнительными вентиляционными прорезями.

Кроме того, машина 2007 года получила новый радиатор и интеркулер, а также новую геометрию подвески, новые амортизаторы, другие настройки дифференциалов и отличается иным распределением веса по осям.

Все это, по словам разработчиков, должно улучшить сцепление шин передней оси, улучшить баланс автомобиля, а также "продлить жизнь" покрышкам на длинных спецучастках. Петтер Сольберг, протестировавший финальную версию новой Impreza WRC, остался довольным внесенными в ее конструкцию изменениями. "Надеюсь, Мексика станет стартом нового этапа развития для нашей команды", - добавил он.

Автолента