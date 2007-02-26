Новый Fiat получает два мотора (фото)

На автошоу в Женеве состоится мировой дебют "заряженной" версии хэтчбека Fiat Grande Punto, которая, по традиции, получит название Abarth. Этот автомобиль должен составить конкуренцию Opel Corsa OPC, Renault Clio Sport и Peugeot 207 GTI, причем оснащаться такой хэтчбек будет двумя моторами.

Базовая модель, которую покажут в Женеве, получит 150-сильный 1,4-литровый бензиновый двигатель. Однако, как сообщают некоторые источники, спустя некоторое время на рынок выйдет еще более мощная модификация, которая получит уже 180-сильную версию того же силового агрегата.

Помимо мощных моторов Fiat Grande Punto Abarth будет отличаться от базовых моделей агрессивным обвесом кузова с крупными передними воздухозаборниками, другой решеткой радиатора, новым задним бампером и оригинальными колесными дисками увеличенной размерности. Кроме того, Fiat собирается позиционировать линейку автомобилей Abarth как отдельное семейство, для которого даже разработан немного другой логотип.

Детальная информация о самом быстром Fiat Grande Punto появится после его мировой премьеры.

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