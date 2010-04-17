Россия должна вернуть уран Украине

Украинский высокообогащенный в России должен быть сведен до низкообогащенного и возвращен Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире телеканала Интер.

"Высокообогащенный уран должен уйти в Россию, чтобы его свели к низкообогащенному и он должен быть возвращен для исследований, для использования украинской стороной", - приводит его слова Украинская правда.

Также министр напомнил, что низкообогащенный уран также должны предоставить Украине США.

Также он отметил, что Украина, в частности Харьковский физико-технический институт, получит нейтронный ускоритель - "самую современную уникальную установку для самых высокотехнологичных научных исследований".

"С точки зрения ученых, мы не просто выиграли, мы открыли им новую жизнь", - отметил Грищенко.

Кроме того, он заявил: "Мы сталкиваемся с уникальной ситуацией, когда люди, которые ничего не понимают в ядерной тематике, пытаются навязать обществу мнение, что они знают лучше ядерщиков".

Как известно, в понедельник во время переговоров с президентом США Бараком Обамой президент Украины Виктор Янукович заявил о намерении Киева полностью ликвидировать свои запасы высокообогащенного урана до 2012 года.