С апреля можно сменить рингтон в автомобиле

В апреле текущего года в США начнутся продажи необычного устройства, позволяющего менять звук штатного автомобильного сигнала на любую другую мелодию. Дебют этого приспособления под названием Horntones FX-550 состоялся в январе в рамках выставки потребительской электроники CES-2007.

Horntones FX-550 интегрируется в штатную проводку автомобиля, и позволяет водителю выбирать любой сигнал из уже заложенных в память устройства, а также "закачивать" в нее собственные мелодии при помощи USB-"флешки". Кроме того, устройство снабжено небольшим дисплеем, набором кнопок для выбора сигнала, и даже регулятором громкости.

Стоимость Horntones FX-550 составит 149 долларов 99 центов. Предварительные заказы на это устройство принимаются на сайте компании-производителя с 15 февраля.

Автолента.ру