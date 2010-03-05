Медведев сделал предложение Януковичу
18:38, 05 марта 2010Наука и IT
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Просит подумать
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ подумать об использовании единого навигационно-временного пространства на базе ГЛОНАСС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной с В.ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции в Кремле.
«Есть наши возможности. Я думаю, что вполне можно было бы подумать об использовании единого навигационно-временного пространства наших стран на базе российской системы ГЛОНАСС», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.
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