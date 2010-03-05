Медведев сделал предложение Януковичу

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ подумать об использовании единого навигационно-временного пространства на базе ГЛОНАСС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной с В.ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции в Кремле.

«Есть наши возможности. Я думаю, что вполне можно было бы подумать об использовании единого навигационно-временного пространства наших стран на базе российской системы ГЛОНАСС», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.