Еврокомиссия разрешила Microsoft купить Yahoo

Еврокомиссия позволила Microsoft приобрести поисковый бизнес Yahoo.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

“Комиссия пришла к выводу, что такая концентрация не ухудшит существенно конкуренцию в Европейской экономической зоне или в какой-либо отдельной ее части”, - отмечается в сообщении.

Согласно договору между Microsoft и Yahoo, Microsoft купит 10-летнюю эксклюзивную лицензию на поисковые технологии Yahoo. Microsoft также обеспечит работу для персонала интернет-поиска и поисковой рекламы Yahoo. Microsoft также на протяжении первых 5 лет будет оставлять 12% прибылей от поиска и платить Yahoo 88% в виде платы за трафик.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что в Европейской экономической зоне деятельность Microsoft и Yahoo в сфере интернет-поиска очень ограничена, их общая рыночная доля не превышает 10%, тогда как Google имеет долю 90%.

В обращении Microsoft к Еврокомиссии относительно получения разрешения на приобретение Yahoo отмечалось, что это объединение может усилить конкуренцию на рынке интернет-поиска и поисковой рекламы.