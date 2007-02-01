Ан-148 будет стоять в кабинете Серика Ахметова

Серик Ахметов

Сегодня АНТК им. О.К.Антонова с официальным визитом посетил министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Серик АХМЕТОВ. Его сопровождал заместитель министра транспорта и связи - председатель Государственной авиационной администрации Украины Анатолий КОЛЕСНИК.

Как сообщила УНИАН пресс-служба АНТК им. О.К.Антонова, гендиректор предприятия Владимир КОРОЛЬ ознакомил прибывших высоких гостей с самолетами: сверхтяжелым транспортным Ан-225 «Мрия», военно-транспортным короткого взлета и посадки Ан-70, региональным турбовинтовым пассажирским Ан-140 и Ан-148, который привлек особое внимание г-на Ахметова.

С.АХМЕТОВ с удовлетворением отметил, что Ан-148 соответствует самым современным требованиям, и казахская «авиакомпания «СКАТ» правильно оценила его достоинства». В беседе с украинскими коллегами он выразил заинтересованность Казахстана в дальнейшем развитии отношений с Украиной в сфере авиастроения. Он сказал, что «Казахстан готов рассмотреть различные варианты участия в программе Ан-148».

В завершение визита Генеральный директор АНТК им. О.К.Антонова вручил министру транспорта и коммуникаций Казахстана масштабную модель Ан-148. Принимая подарок, С.АХМЕТОВ сказал: «Эта модель будет стоять в моем кабинете как образец современного самолета, который может и должен эксплуатироваться в Казахстане».

Напомним, министр транспорта и коммуникаций Серик АХМЕТОВ сопровождает президента Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВА во время визита в Украину.

Справка УНИАН. В программе по созданию регионального реактивного самолета Ан-148 принимают участие около двухсот украинских и российских компаний, а также предприятия Германии, США и Франции.

По оценкам экспертов, Ан-148 на 25-30% превосходит по экономичности в эксплуатации другие самолеты аналогичного класса. Ориентировочная стоимость самолета - 16,2-18 млн. долл. в зависимости от комплектации.