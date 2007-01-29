Россия купила самолет вместе с заводом, но это тайна

В ходе Давосского форума российская сторона договорилась с одной из крупных компаний по поводу продажи России прав на производство новой модели самолета, сообщил глава Министерства экономического развития и торговли РФ Герман Греф на заседании военно-промышленной комиссии при правительстве РФ.

"В Давосе мы договорились с президентом одной из крупных компаний, они готовы нам полностью продать модель самолета вместе с заводом, технологией и документацией, и его можно будет начать производить в России", - сказал министр.

Он не стал раскрывать какие-либо другие подробности, сославшись на коммерческую тайну.

РИА "Новости"