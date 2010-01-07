В Молдавии обанкротился оператор мобильной связи

В Молдавии обанкротился оператор мобильной сотовой связи в стандарте GSM 900/1800 - компания Eventis Mobile, контролируемая российской инвестиционной группой Eventis Telecom Holdings. Как сообщил на пресс-конференции в Кишиневе вице-премьер, министр экономики Молдавии Валерий Лазэр, банкротство Eventis Mobile произошло в результате плохого управления и отсутствия глубокого исследования рынка во время запуска бизнеса. Как отметил В.Лазэр, сейчас проводятся все необходимые процедуры по переходу клиентов Eventis Mobile в другие компании мобильной связи без нанесения ущерба.

В начале ноября 2009 г. у компании Eventis Mobile были конфискованы товары на сумму свыше 2 млн леев (боле 162 тыс. долл.) из-за долгов на указанную сумму перед 15 крупными кредиторами.

Молдавско-кипрское совместное предприятие Eventis Mobile, контролируемое зарегистрированной на Кипре российской инвестиционной группой Eventis Telecom Holdings, в декабре 2006 г. стало победителем объявленного в Молдавии международного конкурса на получение третьей индивидуальной лицензии на оказание в стране услуг мобильной сотовой связи в стандарте GSM 900/1800.

РосБизнесКонсалтинг