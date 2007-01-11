Sikorsky Aircraft купит старейшего польского авиастроителя

Американская корпорация Sikorsky Aircraft согласилась приобрести польскую авиастроительную компанию PZL Mielec, сообщает Defense-Aerospace.

Находившийся в государственной собственности PZL станет первым европейским подразделением "Сикорского". В Польше будет осуществляться ремонт и техническое обслуживание многоцелевых вертолетов Black Hawk.

PZL сохранит имеющийся потенциал в области проектирования, производства и продажи летательных аппаратов, говорится в сообщении.

Компания PZL - старейший польский авиапроизводитель, начавший деятельность в 1920-х годах. В настоящее время компания осуществляет ремонт боевых и вспомогательных самолетов и вертолетов ВВС Польши а также производит легкие многоцелевые вертолеты и спортивные самолеты.

Лента.ру