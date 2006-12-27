Аэросвит: проект Рудьковского - уничтожение украинской авиации

Авиакомпания «Аэросвит» считает презентованную сегодня министром транспорта и связи Украины Николаем РУДЬКОВСКИМ “Концепцию государственной программы развития Международного аэропорта “Борисполь” уничтожением украинской авиации. Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь авиакомпании «Аэросвит» Сергей КУЦЫЙ.

По его словам, в связи с тем, что строительство терминала «D» «Борисполя» за счет японского кредита будет завершено не раньше 2010 года, пропускные способности «Борисполя» будут ограничены нынешними рамками, в результате чего авиакомпании, для которых этот аэропорт базовый, не смогут развиваться, и увеличивать количество своих полетов.

Как отметил С.Куцый, расчетная пропускная способность «Борисполя» составляет 3-3,5 млн. пассажиров на год, при этом ее увеличение до 4,7 млн. пассажиров происходит за счет увеличения очередей (по данным «Борисполя», в 2006 году его услугами воспользуются 4,618 млн. пассажиров. - УНИАН).

Как отметил пресс-секретарь «Аэросвита», даже строительство терминала «D», способного пропускать 4-5 млн. пассажиров в год, не сможет удовлетворить растущие потребности в авиаперелетах. При этом следующий терминал также будет строиться несколько лет, что опять замораживает развитие.

Как отметил С.Куцый, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ не прав, что в аэропорту авиакомпании не могут строить терминалы. По данным С.Куцого, в соответствии с европейским законодательством, при пропускных способностях аэропорта свыше 2 млн. пассажиров на год, авиакомпания должна иметь собственный терминал.

Как сообщил пресс-секретарь компании, «Аэросвит» намерен доказать ошибочность концепции. «Есть сомнение, что эта концепция действительно Кабмина, а не личная позиция министра», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Борисполе министр транспорта и связи Украины провел презентацию “Концепции государственной программы развития Международного аэропорта “Борисполь”. По его словам, эта концепция была утверждена Кабинетом Министров Украины в декабре 2006 года и включает план развития аэропорта до 2020 года.

Проект - первая комплексная концепция развития аэропорта, и впервые в Украине он разработан в соответствии с европейскими требованиями.

Концепция развития аэропорта предусматривает реконструкцию терминала “А” с целью улучшения уровня обслуживания пассажиров на внутренних рейсах (2007-2008 годы), реконструкцию терминала “С”, строительство пассажирской галереи площадью 40 тыс. кв. м и пропускной способностью 2 100 пассажиров в час (2007-2009 гг.), строительство терминала “D” за счет японского кредита.

Кроме того, в 2008-2010 годах предусмотрена полная реконструкция центрального перрона аэропорта и строительство дополнительных стоянок для самолетов, в 2010-2013 гг. - строительство терминала “Е” площадью 60 тыс. кв. м, в 2010-2012 гг. - реконструкцию летной зоны №2 для обслуживания всех типов самолетов.

Также концепция предусматривает развитие инфраструктуры «Борисполя»: строительство гостиничного комплекса (2008-2010 гг.), паркингов (2008-2010 гг.), офисных сооружений (2008-2011 гг.) и т.д.

Кроме того, в 2010-2012 годах намечено строительство скоростного железнодорожного сообщения между аэропортом и Киевом, в 2011-2013 гг. - создания комплекса обслуживания бизнес-авиации, в 2008-2010 гг. - комплекса бортового питания и в 2010-2011 г. - комплекса грузовых перевозок.

Согласно концепции, уже в 2010 году аэропорт «Борисполь» сможет пропускать до 8 млн. пассажиров в год, в 2015 г. - до 13,1 млн. пассажиров, в 2020 году - 18,4 млн. пассажиров.

Сегодня же Н.Рудьковский заявил, что выступает против строительства терминала «Аэросвита» в аэропорту «Борисполь».

В частности он сказал: «Я никогда не выступал против строительства частными авиакомпаниями, но аэропорт «Борисполь» государственное предприятие. Он располагает взлетными полосами и всей инфраструктурой, и он должен строить и оперировать всеми терминалами в аэропорту». По словам министра, он поддержит любую авиакомпанию, если она захочет строить современный аэропорт, терминалы, но выступает «категорически против, когда мы привлекаем средства японского правительства для строительства терминала, а какая-либо авиакомпания начинает вставлять палки в колеса и подрывать авторитет Украины. Я считаю, если в аэропорту «Борисполь» будут строить частный терминал, то аэропорт не сможет выплатить кредит».