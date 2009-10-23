Cisco Systems Inc. назвала лучший ІT-проект 2009 года

Компания Cisco Systems Inc. – мировой лидер в области сетевых технологий – ежегодно проводит специализированные конференции по вопросам информационных технологий.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, в рамках конференции определяются проекты-победители года в области информационных технологий.

В этот раз в Украине лучшим IT-проектом 2009 года общегосударственного уровня признан Государственный реестр избирателей. Награждение с вручением памятного знака состоялось 22 октября 2009 года в Выставочном комплексе "АККО Интернешнл". Награду получила заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

На торжествах отмечалось, что построенная на основе технологий Cisco информационная система "Государственный реестр избирателей" используется для учета избирателей в масштабах всей страны.

Система позволяет осуществлять включение в Госреестр всех избирателей, независимо от их местонахождения, обеспечивает целостность данных и однократность включения избирателей в реестр. В проекте использованы самые современные средства защиты от несанкционированного доступа, злоупотребления доступом и незаконным использованием персональных данных.