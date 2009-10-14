В США испытали мощный боевой лазер
00:40, 14 октября 2009Наука и IT
4154 0
Удар по автомобилю за 200 километров
Специалисты ВВС США и компании Boeing заявили об успешном испытании лазерного оружия воздушного базирования большой мощности, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.
В ходе испытания лазерный луч с устройства, расположенного на самолете C-130H, попал в движущийся автомобиль, находившийся более чем в 200 км от него и прожег дыру в его кузове.
По заявлению представителей ВВС, целью испытаний было не разрушение автомобиля, а именно попадание в движущийся объект.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter