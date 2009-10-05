Британская интернет-реклама впервые обогнала телеэфирную

Расходы на интернет-рекламу в Великобритании в первой половине 2009 года выросли на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Reuters со ссылкой на исследование агентства Internet Advertising Bureau (IAB). При этом расходы на этот вид рекламы впервые превысили траты рекламодателей на телевизионную рекламу.

В общей сложности на интернет-рекламу в первой половине 2009 года было потрачено 1,75 миллиарда фунтов стерлингов (2,81 миллиарда долларов), что составляет 23,5 процента всех рекламных расходов. Доля телевизионной рекламы в расходах рекламодателей составила 21,9 процента. Для сравнения, расходы на рекламы на интерактивных экранах в местах продажи прессы составили 18,5 процента от всех трат рекламодателей, а на почтовую рассылку - 11,5 процента.

В начале июня 2009 года стало известно, что стоимость размещения рекламы на телевидении в Великобритании снизилась до минимума с 1980-х годов. При этом исследовательская компания Billets объявила, что по итогам года расценки на телерекламу снизятся на 16 процентов. Таким образом средняя базовая стоимость, требующаяся для того, чтобы телевизионный ролик посмотрели 1000 взрослых человек, составит всего 4,16 фунта стерлингов.

Лента.ру