Школьникам запретили снимать порнофильмы на мобильные телефоны

Министерство образования Греции издало указ, согласно которому местным школьникам запрещено приносить в учебные заведения мобильные телефоны. Поводом для запрета стал разразившийся скандал, когда в распоряжение СМИ попала видеозапись изнасилования в одной из школ, сделанная с помощью камерофона, сообщает AFP.

После инцидента с изнасилованием греческое телевидение продемонстрировало ряд других видеороликов из жизни местных школьников, на которых были запечатлены как сексуальные сцены, так и массовые драки. Работающие на министерство образования Греции психологи заявили, что съемка драк и сексуальных сцен на видео побуждает тинейджеров к нарушению порядка.

После такого заключения экспертов чиновники решили запретить ношение сотовых телефонов в школах Греции. Ученик может взять собой телефон только при условии, что аппарат будет выключен. Новые ограничения касаются и учителей, которым в случае нарушения правил грозит дисциплинарное взыскание.

Собираются ли греческие власти запрещать ношение компактных цифровых камер, способных записывать видеоролики в гораздо лучшем качестве, чем мобильные телефоны, пока не сообщается.

Лента.ру