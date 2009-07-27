Есть ли жизнь на Марсе, станет известно через несколько лет

Европейская беспилотная научно-исследовательская миссия ExoMars по поиску признаков жизни на Марсе переносится на 2018 г. Амбициозный проект откладывается уже в третий раз - первоначально предполагалось, что межпланетная станция ExoMars отправится на "красную планету" в 2011 г., сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Би-би-си.

Организатор проекта - Европейское космическое агентство - рассчитывает извлечь максимальную пользу из задержки марсианской миссии. Агентство объединит усилия с NASA: специалисты по обе стороны Атлантики уже трудятся над выработкой концептуальной схемы исследовательской миссии, которая может стартовать в 2016, 2018 и 2020 гг. (оптимальные астрономические условия для запуска к Марсу выпадают приблизительно раз в два года).

Планируется, что станция с марсоходом ExoMars будет запущена с помощью американской ракеты-носителя Atlas. Спуском марсохода на поверхность "красной планеты" будут управлять американские специалисты, которые уже имеют опыт таких технологий.