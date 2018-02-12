Тайное становится явным: Instagram тестирует функцию оповещения о анонимных скриншотах
17:49, 12 февраля 2018
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Те, кто сделал скриншот, появятся над пользователями, что просмотрели Stories.
Иллюстрация / REUTERS
Instagram тестирует функцию, которая будет показывать пользователям, когда кто-то делает скриншот их Stories (фото или короткие видео, доступные для подписчиков в течение 24 часов).
Пользователи, привлеченные к тестированию, получают предупреждения, что в следующий раз, когда они делают скриншот или запись экрана чьей-нибудь Stories, пользователь, который ее опубликовал, сможет это увидеть, сообщает TechCrunch.
twitter.com/__cajb
Теперь на странице, где отображаются пользователи, которые пересмотрели Stories, будут показываться те, кто сделал скриншот.
В обновлении можно будет увидеть, кто сделал скриншот вашей Stories / twitter.com/readbyher
В ответ на запрос издания, в Instagram тестирования подтвердили, сказав, что "мы всегда тестируем способы улучшить опыт пользователей в Instagram и сделать так, чтобы было легче обмениваться любыми моментами с людьми, которые важны для вас".
Как сообщал УНИАН, Instagram начал тестировать отдельный мессенджер, который получил название Direct.
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