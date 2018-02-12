Тайное становится явным: Instagram тестирует функцию оповещения о анонимных скриншотах

17:49, 12 февраля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Пользователи, привлеченные к тестированию, получают предупреждения, что в следующий раз, когда они делают скриншот или запись экрана чьей-нибудь Stories, пользователь, который ее опубликовал, сможет это увидеть, сообщает TechCrunch.

twitter.com/__cajb

Теперь на странице, где отображаются пользователи, которые пересмотрели Stories, будут показываться те, кто сделал скриншот.

В обновлении можно будет увидеть, кто сделал скриншот вашей Stories / twitter.com/readbyher

В ответ на запрос издания, в Instagram тестирования подтвердили, сказав, что "мы всегда тестируем способы улучшить опыт пользователей в Instagram и сделать так, чтобы было легче обмениваться любыми моментами с людьми, которые важны для вас".

Как сообщал УНИАН, Instagram начал тестировать отдельный мессенджер, который получил название Direct.

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Теги: #скриншот Stories в Instagram