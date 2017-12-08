Instagram тестирует собственный мессенджер

Instagram начал тестировать отдельный мессенджер, получивший название Direct. Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что приложение, пока в тестовом режиме, доступно для пользователей iOS и Android в шести странах - Израиле, Италии, Португалии, Турции, Чили и Уругвае.

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"Если вы устанавливаете Direct, папка входящих сообщений исчезает из приложения Instagram и может быть доступна только в приложении для обмена сообщениями", - отмечается в сообщении.

Пока никаких конкретных дат глобального запуска мессенджера нет.

Ранее сообщалось, что в веб-версии Instagram стали доступны Stories.