Украинцы создали "умный" спиннер (видео)

15:11, 29 января 2018
Наука и IT
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Украинцы разработали смарт-спиннеры / скриншот

Двое ребят из Хмельницкой области разработали новую версию популярной игрушки - спиннера. Они оснастили игрушку так называемыми смарт-функциями.

SmartSpinner, именно так назвали ребята свое изобретение, может создавать динамические изображения, анимации, слайд-шоу. Для этого нужен лишь смартфон с Bluetooth. Изображения создаются и передаются SmartSpinner с помощью специально разработанной программы, сообщает "Хмельницкий".

Также спиннер может отображать время, изображения, текстовые сообщения и выполнять функцию фонарика.

Сейчас изобретатели собирают средства, чтобы запустить производство SmartSpinner на краунфандинговой платформе. В общем им нужно собрать 15 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, игрушка спиннеры стала очень популярной в прошлом году. Даже NASA показало, как астронавты крутят спиннеры в космосе.

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Теги: #спиннер