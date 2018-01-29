Украинцы создали "умный" спиннер (видео)

Новая версия игрушки может отображать уведомления из соцсетей и выполнять функцию фонарика.

Двое ребят из Хмельницкой области разработали новую версию популярной игрушки - спиннера. Они оснастили игрушку так называемыми смарт-функциями.

SmartSpinner, именно так назвали ребята свое изобретение, может создавать динамические изображения, анимации, слайд-шоу. Для этого нужен лишь смартфон с Bluetooth. Изображения создаются и передаются SmartSpinner с помощью специально разработанной программы, сообщает "Хмельницкий".

Также спиннер может отображать время, изображения, текстовые сообщения и выполнять функцию фонарика.

Сейчас изобретатели собирают средства, чтобы запустить производство SmartSpinner на краунфандинговой платформе. В общем им нужно собрать 15 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, игрушка спиннеры стала очень популярной в прошлом году. Даже NASA показало, как астронавты крутят спиннеры в космосе.