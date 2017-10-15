NASA показало, как астронавты крутят спиннер в космосе (видео)

Астронавты NASA показали, как спиннер крутится в условиях невесомости. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале NASA Johnson.

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На кадрах можно увидеть, как астронавты не только крутили устройство различными способами, но и сами вращались вокруг своей оси.

Спиннер - развлекательная вращающаяся игрушка. В центре спиннера находится металлический или керамический подшипник, радиально расположены несколько лопастей/крыльев или утяжелителей.

Ранее группа исследователей NASA, которая с января находилась в специальном комплексе на склоне спящего вулкана на Гавайях, завершила испытание по имитации условий полета на Марс.