Российские военные взорвали спутник на орбите

Последний спутник оптической разведки, находившийся в составе орбитальной группировки Министерства обороны России, был взорван на орбите в конце прошлой недели, пишет газета "Коммерсант" 20 ноября.

Космическое командование США сообщило, что в ночь с пятницы на субботу спутник "Космос-2423" прекратил существование. Нахождение его обломков наблюдалось на различных орбитах высотой до 800 километров. Самые крупные обломки уже упали на землю и сгорели в верхних слоях атмосферы, падения других следует ожидать в течение примерно 30 дней.

По мнению независимых экспертов, аппарат "Дон" был досрочно выведен из строя военными из-за технических неполадок. Сами военные не комментируют причины вывода аппарата из строя.

Запуск аппарата "Космос-2423" был произведен с космодрома Байконур 14 сентября 2006 года. Спутник относится к серии аппаратов оптической разведки "Дон", использовавшихся ГРУ Генштаба для широкополосной фоторазведки. Съемка производится аппаратом на фотопленку, которая доставляется на землю в спускаемых капсулах. Аппарат разушается после того, как все имеющиеся на борту капсулы будут использованы.

Газета подчеркивает, что расчетный срок нахождения на орбите аппаратов серии "Дон" составляет 120 дней, в то время как "Космос-2423" отработал всего около 60 дней.

"Коммерсант" отмечает, что на смену аппаратам оптической разведки в скором времени придут новые разведывательные спутники "Персона", передающие отснятое изображение по радиоканалу.

Лента.ру