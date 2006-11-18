Камеры заднего вида признали эффективнее парктроников

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) провела испытания электронных систем, помогающих при движении автомобиля задним ходом. Самым эффективным средством были признаны камеры заднего вида, которые оказались надежнее "парктроников", сообщает Autoblog.com.

В ходе исследований выяснилось, что "парктроники" неадекватно оценивают размеры предметов, находящихся позади машины, допускают ложные срабатывания и ошибки - все это может привести к аварии. Камеры лишены подобных недостатков, однако их работоспособность сильно зависит от погодных условий - снег, дождь или яркое солнце делают камеру заднего вида бесполезной.

Впрочем, специалисты NHTSA утверждают, что идеальной системы, гарантирующей безопасность при езде задним ходом, не существует. Чаще всего в результате таких аварий страдают маленькие дети, которых не видно в заднее стекло автомобиля. Каждый год в США под задними колесами машин гибнут более 180 человек, и семь тысяч людей получают ранения.

Лента.ру