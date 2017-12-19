Apple опровергла информацию о закрытии сервиса iTunes
11:03, 19 декабря 2017Наука и IT
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Согласно слухам, компания планировала закрыть сервис в 2019 году.
Иллюстрация REUTERS
Компания Apple опровергла информацию о том, что она якобы планирует закрыть сервис iTunes в 2019 году.
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Одним из первых информацию о планах закрыть сервис начал распространять сайт Digital Music News, который уже публиковал подобную ложную новость в 2016 году, сообщает TechToday.
В сообщении говорилось о том, что сервис якобы теряет свои позиции и из-за этого Apple планирует его закрыть, тем более что компания имеет альтернативный сервис Apple Music.
Однако, как и в 2016 году, компания официально опровергла такие слухи в ответ на запрос СМИ.
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