СМИ сообщили о планах Apple закрыть сервис iTunes
10:49, 18 декабря 2017Наука и IT
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По слухам магазин музыки перестанет функционировать в начале 2019 года.
Иллюстрация / REUTERS
Компания Apple приняла решение закрыть свой магазин музыки iTunes из-за падения популярности. Об этом сообщает портал WeRaveYou.
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В последние несколько лет пользователи все чаще слушают музыку по подписке, предпочитая не покупать конкретные треки. В результате Apple Music, Spotify, TIDAL и другие похожие сервисы активно конкурируют друг с другом, оставляя iTunes далеко позади.
По слухам магазин музыки перестанет функционировать в начале 2019 года.
Ранее стало известно, что Apple приобрела Shazam.
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