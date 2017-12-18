СМИ сообщили о планах Apple закрыть сервис iTunes

Компания Apple приняла решение закрыть свой магазин музыки iTunes из-за падения популярности. Об этом сообщает портал WeRaveYou.

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В последние несколько лет пользователи все чаще слушают музыку по подписке, предпочитая не покупать конкретные треки. В результате Apple Music, Spotify, TIDAL и другие похожие сервисы активно конкурируют друг с другом, оставляя iTunes далеко позади.

По слухам магазин музыки перестанет функционировать в начале 2019 года.

Ранее стало известно, что Apple приобрела Shazam.