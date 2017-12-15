NASA нашло новую экзопланету с помощью искусственного интеллекта

Исследователям из NASA удалось найти новую планету в системе звезды Kepler-90. Открытие Kepler-90i было совершено с помощью применения нейронной сети, проанализировавшей данные, полученные с космического телескопа Kepler, говорится в сообщении агентства, передает РБК.

Ранее считалось, что вокруг звезды Kepler-90 вращается семь планет. Обнаружение восьмого спутника сделало систему этой звезды первой, сравнившейся по числу планет с Солнечной системой.

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Все планеты, вращающиеся вокруг Kepler-90, находятся ближе к звезде, чем Земля. Новая обнаруженная планета, которой было присвоено имя Kepler-90i, совершает один оборот по орбите за 14,4 земных дня. Из-за столь близкого расстояния к Kepler-90, средняя температура на поверхности планеты составляет порядка 426 градусов Цельсия.

Размеры самой планеты на 30% превышают размер Земли. Система Kepler-90 находится на расстоянии более 2,5 тыс. световых лет от Солнца.

На официальном канале NASA в YouTube было опубликовано видео, посвященное открытию. В нем была изображена компьютерная модель системы звезды Kepler-90.