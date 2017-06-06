Ученые открыли самую горячую планету

Международный коллектив астрономов обнаружил самую горячую экзопланету. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Температура обращенной к светилу стороны атмосферы горячего юпитера KELT-9b (HD 195689 b) составляет 4,6 тысячи кельвинов (около 4327 градусов Цельсия, как у оранжевого карлика). Условия в газовой оболочке небесного тела таковы, что, скорее всего, в ней нет молекул (материя находится в атомарном или ионизированном состоянии).

Экзопланета вращается вокруг материнской звезды KELT-9 (HD 195689) с периодом 1,48 суток и на расстоянии 0,03 астрономической единицы. Небесное тело примерно в 2,88 раза тяжелее и в 6,75 раза объемнее Юпитера.

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Светило KELT-9 примерно в 2,5 раза тяжелее и в 13,14 раза больше Солнца. Эффективная температура поверхности звезды — 10,17 тысячи кельвинов (Солнца — примерно 5,8 тысячи кельвинов), в спектральной классификации небесное тело располагается между звездами типов A и B.

Исследования системы KELT-9 проводились обсерваториями KELT (Kilodegree Extremely Little Telescope).

Ранее самой горячей экзопланетой считалась WASP-33 b (HD 15082 b), эффективная температура поверхности которой оценивается в 3,3 тысячи кельвинов. Согласно новому исследованию, от своего светила KELT-9b получает в 700 раз больше рентгеновской радиации, чем WASP-33 b.