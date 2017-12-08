Марсоход Opportunity передал первые снимки после самых темных и холодных месяцев

Марсоход Opportunity, который работает на поверхности Красной планеты с января 2004 года, успешно пережил самые темные и холодные месяцы и готов вступить в сезон пылевых бурь на Марсе, сообщает zn.ua со ссылкой на NASA.

Как отмечают ученые, миссия марсохода была рассчитана на 90 марсианских дней (солов) и они не предполагали, что он сможет пережить даже одну зиму.

Вместе с тем, Opportunity находится на поверхности Марса уже почти 14 лет и уже пережил худшую часть его восьмой марсианской зимы.

На данный момент Opportunity занимается изучением долины Стойкости. После завершения марсианской зимы он начнет движение вглубь долины, изучая другие следы движения марсианских рек и ручьев.