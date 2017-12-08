Марсоход Opportunity передал первые снимки после самых темных и холодных месяцев

05:15, 08 декабря 2017
Наука и IT
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Opportunity находится на поверхности Марса уже почти 14 лет и уже пережил худшую часть его восьмой марсианской зимы.

Opportunity находится на поверхности марса уже почти 14 лет / фото NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ

Марсоход Opportunity, который работает на поверхности Красной планеты с января 2004 года, успешно пережил самые темные и холодные месяцы и готов вступить в сезон пылевых бурь на Марсе, сообщает zn.ua со ссылкой на NASA.

Марсоход пережил самые темные и холодные месяцы / фото NASA/JPL-Caltech

Как отмечают ученые, миссия марсохода была рассчитана на 90 марсианских дней (солов) и они не предполагали, что он сможет пережить даже одну зиму.

Вместе с тем, Opportunity находится на поверхности Марса уже почти 14 лет и уже пережил худшую часть его восьмой марсианской зимы.

Opportunity занимается изучением долины Стойкости / фото NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ

На данный момент Opportunity занимается изучением долины Стойкости. После завершения марсианской зимы он начнет движение вглубь долины, изучая другие следы движения марсианских рек и ручьев.

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Теги: #марсоход Opportunity#изучение Марса