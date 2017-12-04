Украинские изобретатели изготавливают сенсорные столы для ресторанов мира (видео)
15:53, 04 декабря 2017Наука и IT
891
С помощью сенсорной панели посетители могут сделать заказ, а также поиграть на ней игры.
Сенсорная доска используется как меню и подставка для еды / скриншот УНИАН
Украинские программисты создали интерактивную технологию для ресторанов. С помощью сенсорной панели посетители могут сделать заказ, а также поиграть на ней в игры, пока ждут блюда. Экран имеет разрешение 4K. Посетитель может одновременно запустить 12 программ и приложений.
Кроме того, большие экраны служат "подставкой" под тарелки с едой. Интерактивная доска способна выдержать разнообразные нагрузки - воду, удары, вес человека и даже каблуки.
Читайте такжеHuawei анонсировала свой первый планшет-трансформер
Сенсорные столы в украинцев заказали рестораны в нескольких странах мира. Такие новации увеличили продажи заведений общественного питания на 32%.
Украинские изобретатели изготавливают сенсорные столы для ресторанов мира
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter