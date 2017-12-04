Украинские изобретатели изготавливают сенсорные столы для ресторанов мира (видео)

15:53, 04 декабря 2017
Наука и IT
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С помощью сенсорной панели посетители могут сделать заказ, а также поиграть на ней игры.

Сенсорная доска используется как меню и подставка для еды / скриншот УНИАН

Украинские программисты создали интерактивную технологию для ресторанов. С помощью сенсорной панели посетители могут сделать заказ, а также поиграть на ней в игры, пока ждут блюда. Экран имеет разрешение 4K. Посетитель может одновременно запустить 12 программ и приложений.

Кроме того, большие экраны служат "подставкой" под тарелки с едой. Интерактивная доска способна выдержать разнообразные нагрузки - воду, удары, вес человека и даже каблуки.

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Сенсорные столы в украинцев заказали рестораны в нескольких странах мира. Такие новации увеличили продажи заведений общественного питания на 32%.

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Теги: #сенсорная панель#украинские изобретатели#электронное меню