Погибнут сотни тысяч: ученые оценили последствия ядерного взрыва в Лос-Анджелесе из-за конфликта с КНДР
12:09, 27 ноября 2017Наука и IT
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В результат взрыва ядерной бомбы центральная часть города будет полностью уничтожена, находящиеся в нескольких километрах от эпицентра люди получат сильнейшие ожоги и могут быть погребены под руинами здания.
США и КНДР "меряются" оружием: ядерные мощности обеих стран / REUTERS
Издание National Interest с помощью специального алгоритма подсчитало, какими могут быть жертвы от ядерного удара КНДР по Лос-Анджелесу.
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Для анализа использовалась программа, созданная профессором американского Технологического института Стивенса. Мощность предполагаемой бомбы журналисты указали в 250 килотонн.
В результат взрыва такой бомбы центральная часть города будет полностью уничтожена, находящиеся в нескольких километрах от эпицентра люди получат сильнейшие ожоги и могут быть погребены под руинами здания.
В общей сложности, согласно данным алгоритма, погибнут 378 тыс. человек, еще 860 тыс. получат ранения.
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