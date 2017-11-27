Погибнут сотни тысяч: ученые оценили последствия ядерного взрыва в Лос-Анджелесе из-за конфликта с КНДР

Издание National Interest с помощью специального алгоритма подсчитало, какими могут быть жертвы от ядерного удара КНДР по Лос-Анджелесу.

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Для анализа использовалась программа, созданная профессором американского Технологического института Стивенса. Мощность предполагаемой бомбы журналисты указали в 250 килотонн.

В результат взрыва такой бомбы центральная часть города будет полностью уничтожена, находящиеся в нескольких километрах от эпицентра люди получат сильнейшие ожоги и могут быть погребены под руинами здания.

В общей сложности, согласно данным алгоритма, погибнут 378 тыс. человек, еще 860 тыс. получат ранения.