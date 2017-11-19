NASA показало на видео изменения Земли за 20 лет

NASA опубликовало анимационное видео, на котором показаны последствия изменений климата на Земле за последние 20 лет. В ролике были использованы спутниковые снимки, самые ранние из которых были сделаны в 1997 году. Запись размещена на YouTube.

Ролик демонстрирует, как менялся размер ледников и снежных покровов на Земле. Так, из-за повышения температуры Арктика за 20 лет стала более зеленой, а в некоторых местах планеты образовались "биологические пустоты".

Как сообщал УНИАН, в NASA уверены, что уже в ближайшие 20 лет ученым удастся обнаружить планету, населенную живыми организмами.