В NASA рассказали, когда найдут внеземную жизнь

Сотрудник NASA Тони дель Генио из Института космических исследований Годдарда озвучил свои прогнозы относительно того, когда будет найдена внеземная жизнь. По его мнению, уже в ближайшие 20 лет ученым удастся обнаружить планету, населенную живыми организмами. Об этом сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института.

"Я думаю, через 20 лет мы должны найти потенциального кандидата", - заявляет ученый.

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Он пояснил, что перед тем, как отправиться на поиски внеземных организмов, ученые "пытаются выяснить, климат каких планет благоприятен для жизни". Для этого исследователи из НАСА используют те же климатические модели, с помощью которых прогнозируют изменение климата на Земле.

Ученые отмечают, что сроки обнаружения экзопланеты с благоприятным для жизни климатом зависят от того, находится ли поблизости от Земли небесное тело подходящего размера с нужной орбитой и биосигнатурами, то есть следами существования жизни, которые ученые способны распознать.

Как сообщал УНИАН, NASA обнаружило десять похожих на Землю планет. Исследование поможет продвинуться вперед в поисках внеземной жизни.