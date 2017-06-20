NASA обнаружило десять похожих на Землю планет

Американское космическое агентство Nasa заявило об открытии благодаря телескопу "Кеплер" 219 новых планет вне солнечной системы, сообщает The Independent.

Читайте такжеМаск поделился деталями плана колонизации Марса и назвал стоимость билетаСреди них есть 10 "скалистых", как Земля, планет, которые находятся в меру близку и в меру далеко от своих звезд, чтобы там было возможно существование жидкой воды, которое считают ключевым для зарождения жизни.

"NASA и телескоп "Кеплер" обнаружили 219 потенциальных новых миров", - гвоорилось в "Твиттере" агентства.

"Сейчас есть 4 034 планеты-претендента, отобранных Кеплером. Из них 2335 были проверены как экзопланеты", - говорится в заявлении агентства.

"Этот тщательно отобранный каталог позволит ответить на один из главных вопросов астрономии – сколько в галактике планет, таких же, как Земля ", - заявила одна из авторов исследования Сьюзан Томпсон.