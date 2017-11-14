Новый орбитальный челнок может сделать американцев независимыми от российских носителей (видео)

17:51, 14 ноября 2017
Наука и IT
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В США удачно испытали новый орбитальный челнок "Дрим Чейсер".

Новый орбитальный челнок может сделать американцев независимыми от российских носителей. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Американские астронавты отправляются на орбиту именно на российских кораблях. Но в США удачно испытали новый орбитальный челнок "Дрим Чейсер".

На базе ВВС в калифорнийской пустыне корабль подняли в воздух с помощью вертолета и отпустили в свободный полет. Ожидают, что первый рейс на орбиту Земли корабль осуществит уже через 2 года.

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Теги: #Дрим Чейсер#новый орбитальный челнок США