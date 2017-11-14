Новый орбитальный челнок может сделать американцев независимыми от российских носителей (видео)
17:51, 14 ноября 2017Наука и IT
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В США удачно испытали новый орбитальный челнок "Дрим Чейсер".
Новый орбитальный челнок может сделать американцев независимыми от российских носителей
Новый орбитальный челнок может сделать американцев независимыми от российских носителей. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Американские астронавты отправляются на орбиту именно на российских кораблях. Но в США удачно испытали новый орбитальный челнок "Дрим Чейсер".
На базе ВВС в калифорнийской пустыне корабль подняли в воздух с помощью вертолета и отпустили в свободный полет. Ожидают, что первый рейс на орбиту Земли корабль осуществит уже через 2 года.
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