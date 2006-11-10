В Лас-Вегасе представили последние новинки автомира (фоторепортаж)

Автошоу SEMA - одно из главных автомобильных событий в мире, привлекающее самое пристальное внимание автомобильной промышленности и представляющее самые горячие новинки в Convention Center в Лас-Вегасе. Каждый год, Ассоциация рынка специального оборудования (SEMA) привлекает к участию больше 100 000 лидеров автомобильной промышленности из 100 стран мира, работающих на грузовом, морском и других автомобильных рынках.

SEMA 2005 года привлекла более 50 000 внутренних и внешних покупателей. Выставка расположилась в 11 категориях, включая новую "Витрину продуктов", показывающую более 1400 новых деталей, инструментов и компонентов. Кроме того, показ SEMA 2006 предоставляет посетителям возможность посетить образовательные семинары, увидеть демонстрацию представляемых продуктов, специальные мероприятия и многое другое.

Главная автомобильная выставка спецпродуктов показала оборудование, аксессуары, технологии восстановления и мотоспорт продукты в 11 категориях, включая такие, как деловые услуги, автомобильная защита и аксессуары, мобильная электроника, рынок восстановления, перемоделирование, инструменты и оборудование, грузовики, погрузчики и транспортные средства для бездорожья и др.

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