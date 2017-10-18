ЧП на "Союзе": в NASA решили рассказать об экстремальном спуске трех космонавтов с мощами святого

Капсула российского космического корабля «Союз» при спуске на поверхность Земли в апреле оказалась разгерметизированной. Об этом заявил эксперт NASA по МКС Томас Стаффорд.

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По его словам, этот инцидент вызывает опасение в безопасности российских пилотируемых кораблей. Бывший астронавт NASA сообщил, что падение давления внутри капсулы с тремя членами экипажа произошло на высоте примерно восьми километров после раскрытия парашюта.

Как передает РИА Новости, в «Роскосмосе» по этому поводу сообщили, что приняты все меры для предотвращения подобной ситуации в будущем.

Вплоть до появления в американских СМИ информации о случившемся «Роскосмос» не сообщал об инциденте, произошедшем 10 апреля.

Космонавты и астронавт, а также останки Серафима Саровского вернулись на Землю 10 апреля. Частицы мощей переданы в храм Преображения Господня в подмосковном Звездном городке для поклонения верующих.