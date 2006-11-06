Компактный кроссовер Mercedes-Benz проходит тесты (фото)

Специалисты компании Mercedes-Benz приступили к активной фазе испытаний будущего компактного кроссовера, который должен получить имя GLK или MLK. Мировой дебют этой новинки запланирован на 2007 год и пройдет либо на автосалоне в Детройте, либо чуть позже, на автошоу в Женеве.

В основе кроссовера лежит модернизированное шасси, позаимствованное у Mercedes C-Class будущего поколения. Как ожидается, GLK будет поставляться как в полноприводной версии с фирменной трансмиссией 4Matic, так и с приводом только на переднюю ось. Комплектоваться такой автомобиль двумя бензиновыми моторами V6 мощностью в 231 и 272 лошадиные силы, а также двумя турбодизелями мощностью 205 и 224 лошадиные силы. Не исключено также появление версии AMG с мотором V8 мощностью 483 лошадиные силы.

Основными конкурентами Mercedes GLK станут популярный кроссовер премиум-сегмента BMW X3, а также будущий Audi Q5, премьера которого также запланирована на будущий год. Главными рынками сбыта новинки от Mercedes-Benz станет Северная Америка и ряд европейских стран.

Лента.ру