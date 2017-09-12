Испания оштрафовала Facebook на €1,2 миллиона за нарушение конфиденциальности

Испанское агентство по защите данных оштрафовало Facebook на €1,2 млн за нарушение закона о защите персональных данных. Об этом сообщает Republic со ссылкой на The Telegraph.

Регулятор обнаружил три случая нарушения закона. По мнению испанской стороны, Facebook не оповестил пользователей о том, как будет использоваться собранная о них информация (о мировозрении, поле, вероисповедании, личных интересах и поведении в социальной сети).

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«Политика конфиденциальности Facebook содержит общие и неясные термины. Агентство считает, что Facebook не обеспечивает необходимого уровня ознакомления пользователей и непользователей с их политикой», – сказано в заявлении регулятора.

Социальная сеть также следила за незарегистрированными пользователями, которые посещали Facebook. Регулятор обнаружил нарушение и в том, что данные об удаленных пользователях хранились более 17 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Facebook на €110 млн за предоставление неверных данных при покупке WhatsApp в 2014 году.