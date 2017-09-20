Зачем Украине технологические выставки

Недавно в Германии прошла IFA – одна из самих известных и знаковых технологических выставок в мире. И хочется разобраться, почему подобных мероприятий нет в Украине.

Зачастую, значительная часть торговых выставок приходится на развитые страны, а больше половины событий проходят в США, Германии, Великобритании и Франции. Например, только в Соединенных Штатах ежегодно проводится около 10 тысяч «trade fairs». По статистике, 4 из 5 посетителей выставок являются потенциальными клиентами той или иной компании-участника, а мероприятия считаются местом, где напрямую встречаются спрос с предложением.

Дело в том, что технологические выставки дают фирмам возможность заявить о себе потенциальным крупным покупателям. Часто это проще, чем самостоятельный поиск игроков профильной отрасли в новой стране.

На той же IFA в Германии были представлены новые беспроводные наушники, прозрачный телевизор, новый домашний проектор, который по качеству картинки неотличим от современных панелей и многое другое.

Также это отличный способ продать свой товар. Немало контрактов на пробные партии заключается именно во время выставок.

Помимо прочего, выставки являются инструментом поиска новых партнеров и субподрядчиков.

Компании привозят на выставки лучшие образцы собственной техники. На той же IFA в Германии были представлены новые беспроводные наушники, прозрачный телевизор, новый домашний проектор, который по качеству картинки неотличим от современных панелей и многое другое. Все это дает представление о том, куда будет двигаться рынок в ближайшие годы.

Но если посмотреть на календари отечественных выставочных центров, можно заметить любопытную тенденцию. Почти все выставки направлены на торговлю или узкоспециализированную сферу обслуживания. Например, у нас проводят выставку меховых изделий и тканей, приборов для стоматологии или фаст-фуд индустрии. Также есть выставки оборудования для сельского хозяйства. И никаких шанхайских автосалонов или новинок мировой Hi-tech индустрии.

Все это хорошо отражает отечественную бизнес среду. За последние годы Украина прочно укрепилась во второй сотне экономик мира. Мы растем едва заметными темпами на уровне +2% ВВП в год, после более чем двукратного падения.

Отечественные фирмы сейчас не особо стремятся вкладывать в собственное развитие. Вместо этого они предпочитают копить избыточную ликвидность в ожидании очередных ухудшений.

C одной стороны, даже на этом фоне ряд инвесторов декларируют свой интерес к выходу в Украину. Так, согласно опросу издательского подразделения Institutional Investor, 32% инвесторов, вкладывающих средства в страны Европы, Ближнего Востока и Африки, рассматривают Украину как первую страну для поездки с целью изучения потенциальных сделок. Вот только количество реальных сделок на сегодня можно пересчитать по пальцам одной руки.

Да и отечественные фирмы сейчас не особо стремятся вкладывать в собственное развитие. Вместо этого они предпочитают копить избыточную ликвидность в ожидании очередных ухудшений. Кредиты сверхдорогие, а риски превышают ожидаемую доходность.

Именно поэтому участие отечественных фирм в международных выставках может стать одним из компонентов запуска бизнес-процессов в стране. Однако стоит понимать, что украинские компании массово не поедут в Германию или Францию, где место в самом маленьком павильоне с низкой проходимостью обойдется в десятки, если не сотни тысяч евро. Зато вполне реально запустить пробные «бюджетные» варианты технологических выставок в Украине: площадки у нас есть, расходы на рабочую силу ниже, чем в развитых странах, необходимые материалы также стоят меньше.

Существенной проблемой может стать привлечение anchors – компаний-якорей, ради которых придут СМИ и крупные клиенты. Для нашего уровня anchors вполне могут быть присутствующие на рынке зарубежные игроки, а также китайские фирмы со своими технологическими диковинками.

Предполагаю, что многие компании не будут участвовать даже бесплатно. Они не настроены на рост производства, а больший спрос для них так же негативен, как и его полное отсутствие. Тем не менее, всегда найдутся фирмы, которые успешно покажут свою продукцию и продадут ее за рубеж. Я говорю, к примеру, о стартапах, которые часто вовсе уезжают за границу из-за невозможности дальнейшего масштабирования бизнеса.

Сегодня о потенциале Украины не говорит только ленивый. Так, может, пора предложить инструменты для реализации этого потенциала?

Максим Праздников, экономический эксперт, руководитель «Logitech» в Украине и странах СНГ (2007-2016 гг.)