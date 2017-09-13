Ученые: борьба Facebook с фейковыми новостями может принести больше вреда, чем пользы

Ученые из Йельского университета утверждают, что стратегия Facebook по борьбе с фейковыми новостями может принести больше вреда, чем пользы. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на Times.

По мнению группы психологов, которая провела специальное исследование, отметка о сомнительности той или иной публикации может на самом деле скорее заставить некоторых пользователей социальной сети поверить недостоверным статьям. Информация, что данные в той или иной публикации поставлены под сомнение независимыми "факт-чекерами", по замыслу Facebook должна останавливать людей от дальнейшего распространения данных публикаций.

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Но в реальности только 3,7% пользователей осознают, что это сомнительные статьи.

Также психологи отмечают, что отметка "нуждается в проверке" может производить неожиданный эффект: читатели будут считать, что все, что не отмечено как сомнительное, является достоверным. Особенно склонны к такой реакции, по данным исследователей, молодые люди до 26 лет.

Автор исследования профессор Дэвид Рэнд объясняет, что создавать липовые новости гораздо проще, чем их отслеживать, поэтому непомеченных фейковых новостей всегда будет больше, чем пойманных на лжи. Так что для борьбы с фальшивками таких отметок о сомнительности совершенно недостаточно.

Facebook не согласился с данными исследования.

Как сообщал УНИАН, Facebook тестирует сервис для встреч, похожий на Tinder.