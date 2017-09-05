Швейцарские кондитеры изобрели новый вид шоколада - рубиновый

Кондитеры заявили, что создали четвертый вид шоколада наряду с черным, белым и молочным. Первым за 80 лет новым видом шоколада может стать рубиновый, пишет The Independent.

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Швейцарский шоколадный гигант Барри Каллебаут говорит, что он использовал рубиновые какао-бобы. Ученые исследовали их на протяжении нескольких лет. Аромат и окраска этого шоколада натуральны и получаются без добавления ягод.

Новый вид шоколада, названный Ruby из-за характерного красного оттенка, может стать первым появившимся после созданного в 1930-х годах белого.

Создатели говорят, что он привнесет «совершенно новый опыт вкуса, не горький, не молочный и и не сладкий».

«Рубиновый шоколад освежает и имеет легкую сливочную текстуру. Вкус такой легкий и фруктовый, вы на самом деле не понимаете, что едите шоколад» - говорит эксперт по шоколаду и редактор «отраслевой библии» Kennedy’s Confection Ангус Кеннеди.